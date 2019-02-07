كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - وزير الداخلية يكافئ 286 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة خلال يناير

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة (286) من رجال الشرطة نظرا لجهودهم الأمنية المتميزة والتفانى والإخلاص لتحقيق رسالة الأمن الشامل.

وضمت قائمة المكرمين: (131 ضابطا – 143 فردا – 3 خفراء – 9 مجندين) بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام) نظرًا لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم، والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية في الأداء وذلك خلال شهر يناير الماضى.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتي كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.