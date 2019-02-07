كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - بلتون توصى بشراء سهم سيدى كرير للبتروكيماويات - ربحت 1.3 مليار فى 2018

أصدرت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مؤشرات نتائج أعمال الربع الرابع لعام 2018، والتي أظهرت ارتفاع قوي للأرباح المعلنة بنسبة 56% مقارنة بالربع الثالث لعام 2018 مسجلة 377 مليون جنيه (-12% مقارنة بالربع الرابع لعام 2017، متجاوزة توقعاتنا بنحو 20%)، مما أدى لتسجيل الشركة أرباح بنحو 1,3 مليار جنيه في 2018 (+15% مقارنة بـ 2017)، وذلك بدعم من الارتفاع القوي لهامش مجمل الربح على أساس ربع سنوي.

عن الإيرادات، فقد ارتفعت بنسبة 5% على أساس ربع سنوي مسجلة 1,6 مليار جنيه (-7% على أساس سنوي، وفقاً لتوقعاتنا)، مع الاستقرار النسبي لأسعار البولي إيثيلين العالمية عند متوسط 1,540 دولار للطن. مما أدى لتسجيل 5,7 مليار جنيه إيرادات في عام 2018 (+16% على أساس سنوي).

سجل مجمل الربح ارتفاع بنسبة 56% على أساس ربع سنوي مسجلاً 540 مليون جنيه (-12% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعاتنا بنحو 32%) في الربع الرابع لعام 2018 وذلك مقارنة بـ 347 مليون جنيه في الربع الثالث لعام 2018. مما يعني تسجيل هامش مجمل ربح بنحو 34.8% (+11.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي؛ -1.1 نقطة مئوية على أساس سنوي). يرجع هذا الارتفاع الربع سنوي على الأرجح لزيادة معدل التشغيل وتحسن نوعية المبيعات مقارنة بالربع الماضي (ولكن لم يتم كشف تفاصيل مجمل الربح إلى الآن). ومن الجدير الإشارة أن تراجع مجمل الربح على أساس سنوي قد يكون نتيجة لمراجعة تكلفة مزيج الإيثان/ بروبان في يوليو 2018.

SKPC EY، السعر الحالي: 17.77 جنيه، القيمة العادلة: 22.35 جنيه، التوصية: شراء