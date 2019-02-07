كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - ضبط استروكس وأسلحة نارية فى حملة أمنية مكبرة ببنى سويف

شنت مديرية أمن بنى سويف حملة أمنية مكبرة قادها اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، على مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط 6 أسلحة نارية وبيضاء، و115 جرام حشيش، و165 جرامًا من مخدر الاستروكس و40 قرصًا مخدرًا.

كما تمكنت الحملة التى شارك فيها الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، ومعاونو المباحث وأفراد الشرطة وقوات الأمن، من تنفيذ 228 حكمًا قضائيًا.

تم التحفظ على المتهمين وما بحوزتهم من مضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.