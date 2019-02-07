كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - حبس مستريح المنوفية بعد استيلائه على 13 مليون جنيه من المواطنين

أمرت نيابة بندر شبين الكوم بالمنوفية حبس "محمد. م. د" صاحب شركة بمدينة شبين الكوم، بتهمة إيهام المواطنين بتوظيف أموالهم والحصول على أرباح شهرية وعدم الوفاء بذلك، والتحصل من ذلك على مبالغ وصلت إلى 13 مليونًا و80 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ إلى قسم شرطة شبين الكوم من علاء. س. م، وسوسن. س. م، وعبد العزيز. ا. م، وأحمد. م. م، وإسراء. ف. م، وشيرين. ح. س، وتامر. م، ومصطفى. م، ومحمد. ع، وجمال. م، بتضررهم من محمد. د، 28 عاما، مقيم 29 شارع طلعت حرب دائرة القسم، وإبراهيم. م، 35 عاما، عضو منتدب بذات الشركة، وذلك لتحصلهم على مبالغ مالية منهم بإجمالى 13 مليونا و80 ألف جنيه مصرى، وإيهامهم بتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالشركة إدارة المشكو فى حقهما، وعدم تنفيذ ذلك، واكتشف المجنى عليهم عدم قدرة المشكو فى حقهما على السداد، وتم ضبط المتهم الأول.

وحرر عن ذلك المحاضر التى حملت أرقام 20041 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2018، والمحضر رقم 20173، والمحضر رقم 20950 جنح القسم، والمحضر رقم 386 إدارى القسم، والمحضر رقم 2201 جنح القسم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.