كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:00 مساءً - محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٩%

كتب: محمود الشريف

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم بديوان المحافظة نتيجة الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بنسبة نجاح ٨٩ % بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة و على الالفى نقيب المعلمين د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.

واكد محافظ بورسعيد ان ما يتم انجازه على ارض الواقع فى مجال التعليم ببورسعيد ما هو الا ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار عامين دراسيين مضيفا انه سيتم حرمان المتجاوزين فى نسبة الغياب من دخول امتحان الفصل الدراسى الثانى.

كما اثنى اللواء عادل الغضبان على مجهود د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال فترة تولية ادارة المديرية موجها الشكر لكل قيادات التعليم ومعلمى بورسعيد مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الاعدادية هذا العام.

ومن جانبه اعرب وكيل الوزارة عن سعادته بنسبة النجاح فى الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية لهذا العام مؤكدا على انها جاءت بتضافر كافة الجهود ووجه الشكر والتقدير للاستاذ سمير النحاس رئيس الكنترول وكافة اعضاء كنترول الشهادة الاعدادية لما يبذلوه من جهد طوال فترة الامتحانات وصولا الى النتيجة النهائية

جدير بالذكر ان عدد الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية هذا العام ١١٠٩٢ طالبا وطالبة وعدد الناجحين ٩٨٢٦ طالبا بنسبة نجاح ٨٩ % وقد اعلن محافظ بورسعيد هذه النتيجة امام جمع كبير من الصحفيين والاعلاميين.

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