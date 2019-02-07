بالصور| «أتمنى لو لم أكن ولدت».. الطفلة «آبي» تكتشف إصابتها بالسرطان

كانت تعاني "آبي"، 6 سنوات، من آلام مستمرة في الدماغ وتشعر بصداع نصفي، ولكن والداها لم يضعا في الاعتبار أن الأمر ربما يكون خطيرا، ولكن مع تطهور حالتها الصحية وظهور أعراض مصاحبة، ذهبت بها والدتها لفحصها، لتؤكد الفحوصات أنها تعاني من سرطان في الدماغ وعليها الخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت لإنقاذ حالتها.

تقيم "آبي" مع أسرتها في "دافيسون" بولاية ميشيجن الأمريكية، الذين أصابتهم الدهشة عند معرفتهم لمرض طفلتهم، ولم يتوقعوا أن حال ابنتهم قد يصل إلى إصابتها بهذا المرض اللعين.

ولكن ومع كثرة الشكوى أخذت الأم طفلتها إلى المستشفى لفحصها، وأجرى الطبيب للطفلة عدة اختبارات قبل أن يحيلها إلى طبيب الأعصاب الذي أكد أن كل شيء على ما يرام، وأنه يرى 7 أطفال على الأقل يوميًا لديهم تلك الأعراض، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تطورت حالة "آبي"، حيث أصبحت تعاني من القيء بشكل متكرر، الأمر الذي جعل والدتها تشعر بالقلق، أخبر طبيب الأعصاب أن تلك الأعراض ترجع لإصابتها بـ"الحساسية".

حول الطبيب الطفلة إلى قسم الطوارئ لإجراء فحص بالأشعة المقطعية، التي أظهرت أنها تعاني من سرطان في الدماغ وعليها الخضوع لعملية جراحية في أسرع وقت لإنقاذ حالتها.

أجرت الطفلة الجراحة وظلت تعاني من ألم خطير جعلها عاجزة عن تحريك ذراعها اليمنى، لذا ظلت لأشهر تتعلم إعادة استخدام ساقيها مرة أخرى، لتبدأ العلاج الإشعاعي الذي أدى لتساقط شعرها، وما زال عليها الخضوع لـ 30 جلسة إشعاع.

وعبرت الطفلة عن معانتها على فراش المستشفى وتصرخ من الآلم ببعض الكلمات، حيث ذكرت: "أكره حياتي وأتمنى لو لم أكن ولدت".

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