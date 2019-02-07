أسرع طلاق في 2019.. عروس تنفصل عن عريسها بعد 3 دقائق زواج

3 دقائق فقط هي مدة زواج عروسين كويتيين، في واقعة غريبة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت الزيجة بالطلاق بعد هذه المدة القصيرة جدًا.

وبحسب ما ذكره حساب "ديوان الكويت" عبر موقع "تويتر"، أن واقعة زواج انتهت بالطلاق بعد 3 دقائق فقط، وذلك بعد أن وصف العريس زوجته الجديدة بـ"الغبية"، عند تعثرها أثناء خروجها من باب المحكمة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت تقارير وسائل إعلام محلية، إلى أن القاضي أنهى الزواج على الفور، بعد أن أصرت العروس على فسخ العقد، في أسرع قضية طلاق للعام 2019.

ولاقت المرأة الكثير من الدعم، من قبل بعض المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقال البعض إن تصرفها صحيح، لأن الزواج مع عدم وجود الاحترام، يعتبر "فاشل" من البداية.

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