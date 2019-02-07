رانيا محمود ياسين تهاجم منتقدي شهيرة بعد ظهورها دون حجاب: «من أنتم؟»

استنكرت الفنانة رانيا محمود ياسين حملة الانتقادات التي طالت والدتها الفنانة شهيرة، بعد ظهورها دون حجاب في معرض خيري، قبل أيام، رفقة الفنانة سهير رمزي.

وقالت رانيا، لـ «الوطن»، إن ارتداء والدتها للحجاب أو خلعه أو التخفف منه أمر يخصها وحدها، ولا يحق لأحد التدخل فيه لأنه شأن خاص بها، بحسب قولها، مضيفة: «لم أتدخل في قرار ارتدائها الحجاب قبل 25 عاما أو قرارها الحالي، لإيماني بأن هذا الشأن خاص بينها وبين ربها فقط، وإن كان من حقها التخفف من الحجاب وفقاً لفتوى (القواعد من النساء)».

وكشفت ابنة شهيرة كواليس ظهور والدتها الأخير دون حجاب قائلة: «المعرض الخيري كان قاصراً على السيدات فحسب، وشهد وجود سيدات من الكويت والسعودية بشعورهن دون حجاب، رغم كونهن زوجات لشخصيات في مناصب مهمة، أما عن وجود هاني البحيري فكان لكونه مصمم أزياء دخل المعرض للإطلاع علي الإكسسوارات الموجودة فيه، والتقط صورة تذكارية مع أمي وسهير رمزي».

وتابعت: «أمي تتبع مقولة (لكل مقام مقال)، بدليل ظهورها بغطاء الرأس في عزاء والد نهال عنبر، ولم يظهر من شعرها سوى الخصلة التي تنسدل منه دائماً، فهي تقول أنه يحق لها التخفف من الحجاب، لأنها لم تعد ترتدي حجاباً صريحاً كما كان حالها في السابق، ولكنها محتشمة حيث تخلع غطاء الرأس في جلساتها مع السيدات وصديقاتها المقربات فقط».

وهاجمت رانيا المتطاولين على والدتها قائلة: «من أنتم؟ هل تضمنون الجنة؟ وما هي علاقتكم مع الله؟ فمنهم من قال (موعدنا داخل القبر ويوم القيامة)، فمع الأسف (كل واحد ماسك صكوك الغفران وكأنها في جيبه).

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