متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - إحذرى .. "المانيكير" أمراة فقدت إصبعها!

أصيبت سيدة تدعى ستيلا فالكون بعدوى بكتيرية، بعدما ذهبت لأحد صالونات التجميل في ملبورن لوضع المانيكير مما اضطرها للخضوع لخمس عمليات في حوالي أسبوع وفي النهاية تم بتر إصبعها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ستيلا ذهبت لأحد صالونات التجميل في ملبورن لتضع المانيكير، ولكنها أصيبت بعدوى بكتيرية ذهبت على إثرها إلى المستشفى بعدما عانت من آلام شديدة في إصبعها.

وقالت: "أجريت خمس عمليات في 6 أيام وانتهى بي الأمر إلى فقدان الجزء العلوي من إصبعي بسبب عدم تعقيم المعدات في الصالون، في البداية ظللت 3 أيام أتناول المضادات الحيوية تجنبا للبتر، ولكن فشل العلاج واضطر الأطباء لبتر إصبعي".

ونشرت السيدة قصتها عبر الإنترنت ويبدو أنها لم تكن الأولى التي تصاب بالعدوى حيث علقت سيدة أخرى تدعى ريتا بافليس أنها اضطرت أيضا لإزالة جزء من إصبعها بعدما ذهبت لصالون التجميل لوضع المانيكير.