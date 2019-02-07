متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالصور .. هدايا وديكورات لعيد الحب من الورق

نشرت الفنانة التشكيلية دعاء لاشين على مواقع التواصل الاجتماعى عدد من الصور الرائعة لآخر تصميماتها من هدايا وديكورات عيد الحب

وقالت دعاء لاشين: "مع اقتراب عيد الحب الذي نحتفل به في 14 فبراير الجاري، فكرت في تطويع مادة الورق التي أعشقها وأستخدمها بجميع تصميماتي في تصميم مجموعة من الديكورات والهدايا لعيد الحب".

وقالت الفنانة التشكيلية: "أيضا صممت بوكيه من الورود من اللون الأحمر أيضا، يضم مجموعة من الورود الصناعية المصنوعة أيضا من الورق، ولهدية مميزة صممت علبة هدايا من الممكن أن نضع بها زجاجة من العطر وتقديمها لمن نحب في عيد الحب، وجميع التصميمات من الورق فقط مع إدخال بعض الخامات البسيطة لكن المادة الأساسية المستخدمة في التصميم هي الورق".

وأضافت دعاء لاشين: "صممت برواز على شكل قلب به ورود مجسمة ومكتوب عليه عبارة "أنا أحبك" بالإنجليزية، وباللون الأحمر ومصنوع بالكامل من الورق حتى الورود المجسمة أيضا، وقمت أيضا بتصميم وردة كبيرة من اللون الأحمر يمكن تعليقها على الحائط وهي مجسمة أيضا، ومصنوعة بدقة بالغة من الورق".