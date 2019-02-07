بيلا حديد في إطلالات ساحرة خلال جلستها التصويرية الجديدة

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد والتي حققت ثروة تقدر بـ 1.9 مليار دولار ، عن السبب الحقيقي لنجاحها الكبير في الصناعة , حيث أكّدت أن نجاحها لا يتعلق بوالديها بل بالشغف وحب العمل , وذلك خلال ردها على الإدعائات التي تقول أن والديها هم سبب شهرتها .

و كشفت بيلا البالغة من العمر 23 عامًا وابنة العارضة يولاندا حديد ورجل الأعمال محمد حديد خلال جلسة التصوير لمجلة "إيلي" عن مفاتنها في سترة وردية اللون , وأظهرت ساقيها النحيلة وصففت شعرها مع تموجات إنسيابية ووضعت ظل الجفوف الأسود مع طلاء الشفاة البرتقالي .

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وارتدت بيلا في صورة أخرى نشرتها "صحفية ديلى ميل" سترة قصيرة باللون الفضي ،وكشفت عن بطنها المسطح مع القليل من الاكسسورات وسروال من الدينم الواسع .

وظهرت العارضة في في لقطة أكثر جرأة مرتدية ثوب من قطعتان باللون الأحمر ، مع نظارة بيضاء كبيرة ومكياج أكثر إشراقًا مع شعرها يتطاير خلفها ، وطائرة في الخلفية , و ارتدت أيضًا ثوبًا قصيرًا متعدد الألوان.

وشقت بيلا وشقيقتها جيجي حديد طريقهن إلى عالم الأزياء منذ سن صغير ، بفضل الوالدين الأثرياء حسبما يعتقد البعض ، لكن هذا ما نفته بيلا في تصريحاتها ، حيث أوضحت أن والدتها هولندية مهاجرة هاجرت في عمر 16 عامًا وكانت تبحث عن عمل لدعم عائلتها ، أما والدها فكان لاجىء مسلم من أصل أردني , وأكدت بيلا أن السبب الحقيقي في نجاحها هو الشغف وحب العمل .

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