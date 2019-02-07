كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - جنوب سيناء تتعرض لسيول وسدود الرى تنجح فى حصارها

أكد المهندس أحمد الكومى المنسق العام لمشروعات الحماية من السيول بجنوب سيناء أن المحافظة تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أمس بـ "مدن خليج السويس" وأدى ذلك إلى حدوث سيول من ضعيفة إلى متوسطة في بعض المدن مثل مدينة رأس سدر "وادى سدى ووادى وردان بمدينة أبو رديس ووادى سدرى ووادى فيران.

وأشار الكومى فى تصريحات صحفية أن المنشآت الصناعية التى تقوم وزارة الرى بتنفيذها لمدينة أبو رديس على بعض الأودية حجزت وحصدت كميات مياه من الأمطار والسيول، وحمت البنية التحتية من الآثار التدميرية للسيول.

وتشهد البلاد موجة من الطقس السيئ متوقع أن تنتهى خلال اليومين المقبلين على كافة الأنحاء، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من العام.