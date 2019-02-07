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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - ظهور نادر لابنة مديحة كامل في "الستات".. صور
البشاير
استضاف برنامج "الستات مايعروفش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة CBC، مصممات أزياء وخبيرات تجميل في حلقة اليوم الأربعاء بعنوان "موضات أخر حاجة".
خلال الحوار، كشفت ميرهام الريس مصممة الأزياء، وابنة الفنانة مديحة كامل أن أول أعمالها كان فستان لوالدتها وتسلمت به جائزة، مؤكدةً أن والدتها الفنانة اعجبت بالفستان بشكل كبير جدًا.
تابعت ميرهام الريس أنها تحب عمل أزياء سواريه للمحجبات، كما عملت سابقًا على مشروع للمشغولات التريكو، موضحةً أن ابنتها تهوى عرض الفساتين التي تضع تصميماتها، وأنها اسمت البراند "مديحة" على اسم والدتها الفنانة الكبيرة.
من جهتها، قالت مريم مجدي عبد الغني مصممة الأزياء وابنة الكابتن مجدي عبدالغني إن فكرة التفصيل جاءت لها من صغرها لأن والدتها كانت تحب تفصل لها الفساتين.
لفتت مريم مجدي عبدالغني إلى أن أكثر شئ تركز عليه هو أن تقدم أعمال بشكل مختلف والفضل في ذلك يعود إلى موديلات الستينات.
يذاع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.
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