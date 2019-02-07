كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - مدبولي يترأس اجتماعا لمسئولي الرقابة المالية والبورصة.. اليوم
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس، اجتماع مع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لمناقشة عدد من الملفات المهمة في هذا القطاع.
كما يترأس "مدبولي" اجتماعا مع مجلس إدارة البورصة لبحث عدد من الترتيبات المهمة يعقبه اجتماعا مع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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