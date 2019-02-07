كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - انسوا الحبيبة .. 4 رسائل للسناجل في عيد الحب

يقترب الاحتفال بـ عيد الحب 14 فبراير، ومعه تبدأ الشوارع بالتزيين باللون الأحمر من خلال المحلات التي تمتلئ بالدباديب والورود والهدايا باللون الأحمر احتفالا بتلك المناسبة، لذلك وقبل عيد الحب 4 رسائل للسناجل فيه.

عيد الحب

بعد أيام سيطل علينا عيد الحب هذا اليوم المميز للعشاق، ولكن يجب قبل عيد الحب توجيه بعض الرسائل للسناجل ليمر بسلام دون أن تشعر بحزن اللون الأحمر الذي يحاصرها هذا اليوم.

4 رسائل للسناجل في عيد الحب :

- أول شيء يجب على كل سنجل فعله هو قضاء وقت ممتع مع أصدقائك طول اليوم حتى تتجاهل التهاني والمباركات باللون الأحمر على صفحات السوشيال ميديا.

- ثاني شيء هو مشاهدة التلفزيون حتى تشغل وقتك بعمل أي شيء حتى ينتهي ذلك اليوم.

- ومن الممكن أن تظل طوال اليوم نائما إذا لم يكن لديك شيء مهم فعله فالنوم الحل الأمثل في عيد الحب.

- ورابع رسالة لكل سنجل هي احتفل بهذا اليوم مع من تحب ليس بالضرورة أن يكون لديك حبيب، فمن الممكن أن تحتفل به مع عائلتك.