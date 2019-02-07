كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - وعد هالة - مرتبات أطباء منظومة التأمين الصحى الجديدة من 10 لـ 20 ألفا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن راتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الجديدة سيكون من 10 إلى 12 ألف جنيه فى الوحدة الصحية، أما فى المستشفى فسيكون من 15 إلى 20 ألف جنيه، ولو كان الطبيب استشارياً سيكون راتبه أكثر من ذلك .

وأعلنت الوزيرة أنه تم تحديد موعد نهائى لإطلاق منظومة التأمين الشامل فى بورسعيد فى 30 يونيو المقبل، وأكدت أن المواطن سيدفع اشتراكه فى المنظومة الجديدة نسبة من دخله، والتعاقد لن يكون لأفراد، لكن للأسر، كما لن يكون الاشتراك على الراتب الأساسى، لكن على «إجمالى الدخل»، أما غير القادرين فستدفع لهم الدولة اشتراكاتهم، لافتة إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيق «التأمين الشامل»، مبررة الأمر بالقول إن العلاج سيكون مكفولاً للجميع بالمنظومة، ومن ثم لن تكون هناك حاجة لـ«نفقة الدولة»..