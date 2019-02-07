كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - عداء أمريكي يقتل أسدا خنقا للنجاة بحياته

قتل عداء أمريكي أسدا جبليا يافعا خنقا، عندما هاجمه فجأة في محمية طبيعية في ولاية كولورادو، حيث صارع الرياضي الأسد بشراسة قبل أن يتمكن منه.

وبحسب "سكاى نيوز"، كان العداء الشاب يجري في منطقة جبلية من مقاطعة "Larimer County"، حيث سمع صوتا يقترب بسرعة من خلفه، ليلتفت ويرى أن أسدا من النوع الجبلي يترصد به.

وبالرغم من محاولات الرياضي إخافة وإبعاد الأسد، إلا أن الأخير هاجمه، وبدأ اشتباك شرس بين الطرفين، ومع تأزم الموقف، شعر الرياضي سريعا أنه في صراع جدي من أجل البقاء.

واستخدم العداء حجرا لضرب الأسد على رأسه بعد أن أطبق بفكيه على ذراع الشاب، ما أتاح الفرصة للأخير للقيام بهجوم مضاد ويمسك بعنق الأسد في حركة محكمة أدت إلى انقطاع تنفسه واختناقه حتى الموت.

وكان مسئولون رسميون في ولاية كولورادو قد أكدوا ما حدث مع الرياضي، كما أبدوا انبهارهم بالقصة الغريبة التي تمكن العداء فيها من إنقاذ نفسه دون حيازة سلاح ناري أو خنجر، ولكنه أصيب بجروح كثيرة إثر هجوم الأسد، توزعت في وجهه وساعديه وظهره وساقيه، حيث يخضع حاليا للعلاج الطبي اللازم.