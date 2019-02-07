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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - الأحد - إنطلاق أولى حلقات "يونس وزتون" على الراديو ٩٠٩٠
البشاير
تنطلق الأحد القادم أولى حلقات "يونس وزتون" ، وهي فقره مخصصه للأطفال ضمن برنامج "صباحك ومطرحك" الذي يقدمه أحمد يونس على الراديو ٩٠٩٠.
وتتناول حلقات "يونس وزتون" مجموعه من المواقف الطريفه بين أحمد يونس و زتون ، ويكون فيها عبره ورساله للأطفال بطريقه غير مباشره في نهاية كل حلقه .
ومن المقرر اذاعة حلقات "يونس وزتون " يوميا في السابعه والربع صباحا كفقره في برنامج "صباحك ومطرحك" ابتداءً من الأحد القادم ، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس.
برنامج صباحك ومطرحك يقدمه الاعلامي أحمد يونس ، ويذاع على الراديو ٩٠٩٠ يوميا من الأحد للخميس من السابعه للعاشره صباحا.
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