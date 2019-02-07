كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - ميلانا ترتدي فستانا باأبعين الف جنيه مصري : حلو عليها مشر كده

أطلت السيدة الأولى بأمريكا ميلانيا ترامب خلال حضورها إلى مجلس النواب بملابس غير تقليدية وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل، التي قالت إن المشرعين قاموا بتحيتها وهي تطل عليهم ببدلة سوداء على الطراز العسكرى بأزرار ذهبية وقفازات جلدية سوداء،

وقامت ميلانيا بخلع احد القفازين لمصافحة الضيوف.

لكن سعر إطلالتها كان صادمًا للكثيرين، حيث ظهرت ميلانيا وهي ترتدي ملابس يبلغ سعرها 2390 ألف دولار، أي بأكثر من 40 ألف جنيه مصري، في تناقض حاد مع اللون الأبيض الذي ارتدته نساء الحزب الديمقراطي للاحتفال.

ويعد ظهور ميلانيا في مجلس النواب، هو الاول لها منذ ظهورها العلني الرسمي مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للقوات الأمريكية في العراق يوم عيد الميلاد الشهر الماضي.

و انضمت ميلانيا إلى المشرعين في التصفيق لزوجها عندما وصل إلى بهو المجلس.

وجلس بجانب ميلانيا ترامب جرايس إلين، الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، والتي جرى تكريمها كإحدى الناجيات من مرض السرطان.

وبينما ارتدت ميلانيا ترامب الأبيض في 2018، ارتدت الأسود في 2019 على النقيض من الصورة التي قدمتها العام الماضي.

