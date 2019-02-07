نرمين الفقي تنفي زواجها من فاروق الفيشاوي

نفت الفنانة نرمين الفقي، زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، ردا على تساؤل ورد إليها من أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "نرمين" صورة جديدة من حفل عيد ميلاد الفيشاوي، لتتفاجأ بتساؤل من أحد متابعيها، قائلاً: "هل صحيح ما يثار عن كونك زوجة فاروق؟، لترد عليه قائلة: "لا، لست زوجته".

يذكر أن فاروق الفيشاوي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، في حضور كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم إلهام شاهين، ولبلبة، ودنيا عبدالعزيز، ونرمين الفقي والإعلامية بوسي شلبي.

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