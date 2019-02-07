مي حلمي تستعيد ذكريات دراستها بجولة أثرية: «الحلو اللي كان في حياتي»

استعادت الإعلامية مي حلمي، ذكرياتها خلال تفقدها وتجولها بالأماكن الأثرية، وتواجدها بمسجد السلطان حسن.

ونشرت الإعلامية، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها خلال جولتها في المسجد، معلقة: "في كتير سألوا على رحله النهاردة، وفي الجو ده، واشمعنى جوا مصر، ساعات بتحتاج تفتكر حياتك اللي فاتت وبالأخص الحلو منها".

وتابعت "مي": "لما قررت ـدخل معهد فنون مسرحية، قدمت واتقبلت، ودخلت قسم دراما وإخراج، كان شرط البيت إني أكون في كلية تانية عشان دي مش شهادة، وبالنسبالهم مش معترفين بيها، فدخلت كليه سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي".

وأضافت "مي": "سقطت أول سنة ونجحت في اللي بحبه، قررت أدخل معهد فنون مسرحيه وأكمل في اللي هينفعني باعتبار إن حلم المذيعة ده لاغي من الحياة".

وأكدت الإعلامية أنَّها "اشتغلت 6 سنين مرشدة سياحية، وابتديتها من أول سنة في الجامعة، بعد ما عيدت السنة طبعًا باعتباري بثبت إني مش فاشلة، من مرشد سياحي صامت لحد ما اتخرجت وخدت رخصة الإرشاد".

واستطردت: "النهاردة حبيت افتكر كل الحلو اللي كان في حياتي وكنت فين وبقيت فين، بس مانستش أنا بحب إيه وعاوزة أكون إيه".

وأشارت : "بالعكس حبيت شغلي كمرشدة جدًا، وبقول يمكن لو ماكنتش كدة ماكنش تفكيري بقي كدة النهاردة وماكنتش وصلت للحاجة اللي بحبها".

يذكر أن مي حلمي، أثارت الجدل مؤخرًا حول علاقتها بالمطرب محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافهما، وبعد نشرها عدد من الصور بفستان الزفاف، وردها على تدوينة أحد متابعيها، التي قال خلالها: "مي هو مفيش أخبار عنك انتي ومحمد رشاد؟"، لترد عليه الإعلامية قائلة: "احترت معاكم أداري على شمعتي ولا أجيبكم تهفوها معايا".

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