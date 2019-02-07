قلادةٌ خاصةٌ بأحمر الشّفاه من لوي فيتون.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت العلامة الفرنسية الشهيرة لوي فيتون، عن إطلاقها محفظة صغيرة من المعدن، أحادية اللون، منقوشٌ عليها رمز العلامة التجارية، ومستوحاةٌ من شكل حامل المجوهرات في عشرينيات القرن الماضي، والهدف منها، حملُ أحمر الشفاه بداخلها.

الجديدُ في هذه المحفظة، هو أنها تأتي مع سلسلة، بحيث يُمكن ارتداؤها كقلادةٍ طويلة، أو حتى ربطها مع الحقيبة كأحد الملحقات.

لوي فيتون، أطلقتْ هذه المحفظة الجديدة بلونين وهما، البني الممزوج مع غلافٍ معدني باللون الذهبي، واللون البني الفاتح الممزوج مع غلافٍ معدني باللون الفضي، ووضعت لها قفلاً زاد من جماليتها، لتبدو وكأنها قلادة حقيقية.