طريقة اختيار البوت بالساق العالي علي طريقة مدونات الموضة

من القطع المشتركة بشكل واضح بين الفاشينيستات بموسم شتاء 2019، هو البوت بالساق العالي، الذي أصبح خيارًا عصريًّا وعلى الموضة، يضيف لاطلالتكِ مظهرًا جاذبًا، وبالتالي إليكِ تفاصيل اختيار هذه القطع على طريقة مدونات الموضة.

يمكنكِ اختيار البوت الأسود الطويل جدًّا، مع كولون خفيف، وبلوزة فستان ميتاليك سوداء، بلمسة تجمع بين النمط العصري والكاجوال على طريقة الفاشينيستا المصرية ليلى يوسف، والقطعة ذاتها يمكنكِ اعتمادها بستايل نهاري أكثر مع البليزر الفستان بأكمام طويلة وفستان أسود قصير، والاكسسوارات هنا ستكون خياركِ الواسع بحسب ذوقِك، فالقطعة هادئة ستسمح لكِ باختيار ما تشائين.

أما إن كنتِ تريدين قطعة لافتة أكثر للنظر، وتحبين ألوان الشتاء القاتمة، فلِمَ لا تعتمدين على البوت الأحمر العنبي من الفاشينيستا العنود بدر، مع الفستان المزركش بالرسومات، ومعه ستختارين دائمًا قطعًا خفيفة وهادئة، أو ميتالك من دون كثير من التطريزات، حتى لا تبدي مبهرجة.

رسومات الحيوانات البرية من الصيحات الفخمة والرائجة بقوة هذا العام، ولن نستثني منها البوت بالساق العالي، كالذي اختارته الفاشينيستا هادية غالب بجلد الثعبان، مع الجينز والتوب الضيّق والشنطة الحزام بخامة البوت نفسها.

التنانير الجلد تحتاج إلى بوت الساق العالي إن كنتِ تبحثين عن لمسة محتشمة، وتحصلين على التدفئة أيضًا، كـ الفاشينيستا فرح الهادي بالتنورة المنفوشة، والبلوزة الصوف المعرقة برسومات النجوم.

لفتنا كذلك البوت مع الكعب السميك، ومدببة من الأمام باللون البترولي المائل إلى الأزرق، الذي نسقته المدونة فرح جلال مع الفستان الثمانيني الكاروهات لاطلالة كاجوال مرحة، بخاصة مع قبعة الكابتن العصرية.

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