حاربي التجاعيد بماسك الأفوكادو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إنَّ ماسك الأفوكادو، سلاح فعال لمحاربة التجاعيد، إذ يزخر بفيتامين E، الذي يعزز إنتاج الكولاجين.

ومن المعروف أن الكولاجين يمنح البشرة مظهرًا مشدودًا من ناحية، ويحميها من الجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا البشرة وتعجل بالشيخوخة وظهور التجاعيد من ناحية أخرى.

ويعمل الأفوكادو على ترطيب البشرة بفضل محتواه العالي من الدهون.

ولتحضير ماسك الأفوكادو، تُهرس ثمرة أفوكادو بالشوكة وتُمزج مع ملعقة طعام من الزبادي وملعقة شاي من عسل النحل، ثم يوضع الماسك على البشرة 15 دقيقة تقريباً، قبل شطفه جيداً.