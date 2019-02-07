كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 صباحاً - أشرف عبد الباقي عن اكتشاف المواهب: "دنا لوحدي اكتشفت 60 واحد"

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يجب على الفنانين اكتشاف المواهب المصرية، معلقًا: "نفسي يعملوا كدة أنا لوحدي اكتشفت 60 واحدًا".

وأضاف "عبد الباقي"، خلال لقائه ببرنامج "عين" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن جامعات مصر، وقصور الثقافة، والمحافظات وغيرها، يتواجد بها العديد من المواهب التي تساعد على تقديم أعمال ناجحة.

وأوضح أنه لا يستطيع مساعدة أحد في ذلك الوقت، متابعًا: "أنت بتحب التمثيل يبقى لازم تنزل تمثل في أي مكان، التمثيل مش كلام لازم يكون في فعل".