انت الان تتابع تفاصيل خبر عدّاء أمريكي يقتل أسداً خنقاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 09:50 صباحاً - نجا عدّاء أمريكي، اليوم الأربعاء، من هجوم أسد جبلي في ولاية كولورادو الأمريكية، خلال ممارسته الركض في إحدى المناطق الجبلية.

وأُصيب العدّاء بجروح خطيرة في أنحاء متفرّقة من جسده؛ إثر مواجهته الأسد، لكنها لا تشكّل خطراً على حياته، بحسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك".

وصارع العدّاء الأسد وحرر نفسه من بين مخالبه وأنيابه، ثم قتله دفاعاً عن النفس، وكشفت الفحوصات أن ذكر الأسد الذي يزن 36 كيلوغراماً، مات خنقاً.

وتنتمي فصيلة الأسود الجبلية الأمريكية إلى عائلة السنّوريات المفترسة، وتتواجد في الأمريكتين؛ من بريتيش كولومبيا وحتى الأرجنتين.

وتُعتبر هجمات الأسود الجبلية على البشر نادرة الحدوث، وتحدث في المعتاد من جانب أسود مريضة أو جائعة.