كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - باحثون: كوكب الأرض سيفقد لونه قريبا

الكوكب الأزرق سيفقد لونه المميز قريبًا، هذه النتيجة التي توصلت لها دراسة غريبة تفيد بأن محيطات الأرض ستفقد لونها الأزرق خلال 80 عامًا.

وكشف باحثون من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، أن تغير المناخ سيكون سببًا في حدوث تغييرات في العوالق النباتية أسفل البحار والمحيطات، ما قد يؤثر على لون المحيط، حيث ستفقد المناطق الزرقاء والخضراء في المحيط، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

واستخدم الفريق الكمبيوتر لحساب التغير المناخ المتوقع، ووجدوا أنه في عام 2100، سيتغير لون أكثر من 50% من محيطات العالم، فمن المتوقع أن تصبح المناطق الزرقاء أشد زرقة، والخضراء إلى اللون الأخضر الغامق، وذلك بسبب تغيير لون الكلوروفيل في النباتات المائية.