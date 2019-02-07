كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - شاهد..بعد حب 5 سنوات.. زواج الممثلة هازال كايا من المخرج علي أتاي

تداولت العديد من الصحف التركية فيديوهات تظهر زفاف الممثلة هازال كايا، الشهيرة في مسلسل "العشق الممنوع" ومسلسل "فرح"، وعلي أتاي.

وذكرت صحيفة "ميليت" أن الفنانة هازال كايا، التي استطاعت أن تضع اسمها بين ألمع النجوم، تزوجت من المخرج علي أتاي، في فندق ميسيديكوي فيرمونت كواسار في إسطنبول، مساء أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنتج مصطفى أوصلو والممثلة أرتان سابان، اُختيرا من العروسين كشهود على الزواج الذي تم بعد قصة حب استمرت 5 سنوات.



