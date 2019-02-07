كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - الإفتاء: ختان الإناث بالشكل الحالي محرم شرعًا

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك مؤتمر دولي عقد بدار الافتاء في 2006 عن الختان تحت عنوان "انتهاك جسد المرأة"، لافتًا إلى أن دار الإفتاء حسمت الأمر مبكرا حول حرمة ختان الإناث، لأنه اعتداء على جسد الإنسان الذي كرمه الله عز وجل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الله أمر الإنسان بالحفاظ على الجسد باعتباره أمانة، لذلك أفتت دار الإفتاء بأن الختان بالشكل الذي يحدث الآن محرم شرعًا.

وأضاف أن هناك ثقافة مترسخة حول الختان في بعض الأماكن، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تراجعات بشكل كبير بفضل المجهود الذي بذل مؤخرًا حول ضرر هذه الظاهرة، ومخالفتها للشرع.

وأكدت دار الإفتاء المصرية حرمة ختان الإناث أو الاعتداء عليهن بأي صورة من الصور سواء كانت جسدية أم نفسية، فالنساء شقائق الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عائشة بإسناد جيد.