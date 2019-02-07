كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - تفاصيل وأسرار مسرحية جريمة في المعادي
كتبت : شيرين عصملي
قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن مسرحية "جريمة في المعادي" مختلفة على الإطلاق، موضحًا أنه تم اكتساب الفكرة أثناء مشاهدة تلك المسرحية في لندن بعد حديث زوجته عن ذلك العرض.
وأضاف "عبد الباقي"، في خلال لقائه ببرنامج "عين"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بدأ في مراسلة أصحاب الفكرة بالخارج، والحديث عن أخذ حقوق النشر لإتمام تلك الفكرة داخل مصر، موضحًا أنهم قاموا بالترحيب التام والتعاون معه.
وأوضح أنه الحدث الأصعب هو إحساس المشاهد بأن ذلك الحدث مصري للغاية، وليس مكتسبا من أي مكان آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل وأسرار مسرحية جريمة في المعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.