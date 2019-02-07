كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - أشرف عبد الباقي: أعمل داخل المسرح منذ 32 عامًا

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يعمل داخل المسرح منذ ما يقرب من الـ32 عامًا حتى الآن.

وأضاف "عبد الباقي"، في خلال لقائه ببرنامج "عين" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أول عمل مسرحي له كان بمسرح "نجيب الريحاني"، معربًا عن سعادته لتوليه مسئولية العمل داخل هذا المسرح حاليًا، معلقًا: "إحساس جميل".

وتابع: "فاتت فترة طويلة كنت بعيدًا عن مسرح نجيب الريحاني، ذكرياتي في المكان قليلة، ولكن سعيد بوجودي داخل هذا المسرح من جديد".