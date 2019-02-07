كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - أهداف وأجندة مصر بعد رئاسة الاتحاد الأفريقي

كتبت : شيرين عصملي

قال رمضان قرني، خبير الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخها، ونحن أمام صورة مختلفة للقارة الأفريقية، فالقارة الأفريقية واعدة شابة متكاملة، وتمتلك 5 دول من أسرع الدول في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأضاف "قرني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "أون إي"، أن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي تهدف إلى الوصول للهدف الرئيسي للأجندة القارية وهو جعل أفريقيا قارة متحدة متكاملة ومزدهرة وذات مكانة عالمية، وذلك يعتبر الهدف الرئيسي لمصر بالتعاون مع الشركاء الأفارقة.

وأوضح أن قضية مصادر التمويل المستدامة والمساهمات إشكالية تواجه الإصلاح الهيكلي للاتحاد الأفريقي، تقع على عاتق 5 دول هي مصر وأنجولا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر، وكل دولة تتحمل 12% من ميزانية الاتحاد ولا يوجد توزيع عادل على دول الاتحاد الأفريقي، موضحا أن الاتحاد الأفريقي بحاجة إلى آليات مستدامة لتمويل أنشطته فيما يتعلق بتسوية الصراعات السياسية.