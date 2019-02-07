حضري الأرز باللحم المفروم والمكسرات بطريقة بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- المقادير: ٢ كوب أرز أبيض 3 كوب مياه ساخنة ١ كوب مرقة لحم ٢ ملعقة كبيرة سمن ربع كيلو لحمة مفرومة ٣ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة ١ بصلة كبيرة مبشورة نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ملح حسب الرغبة ربع كوب لوز (اختياري) ربع كوب زبيب (اختياري) طريقة التحضير: 1- في قدر كبير على نار عالية، تذوب ملعقة سمن ويشوح البصل حتى يصفر. 2- يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل الاسود ويقلب مع البصل حتى ينضج ويصبح ذهبي. 3- تضاف القرفة على خليط اللحم والبصل وتقلب لمدة دقيقتين. 4- يضاف المرقة على اللحم. 5- يضاف الأرز والزبيب ويقلب مع اللحم المفروم، الملح والفلفل الاسود. 6- يغطى القدر ويترك الأرز حتى ينضج. 7- في مقلاة صغيرة، تذوب نصف ملعقة سمنة ويحمر اللوز حتى يصبح ذهبي اللون. 8- يخلط مع الأرز ويقدم ساخناً.

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