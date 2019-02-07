كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 04:24 صباحاً - التعليم : تابلت الثانوية العامة عليه المناهج التعليمية فقط

كتبت : انجي بيومي

قالت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستقوم بتوزيع التابلت على الطلاب ابتداءً من 11 فبراير الحالي، لافتة إلى أن توزيع التابلت حدث هام جدًا، لأنه يأتي في اطار تحديث منظومة التعليم الثانوية.

وتابعت "خيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن الامتحانات الفترة المقبلة ستكون على التابلت، وسيتواجد على التابلت المنهج بشكل كامل، معقبة: "التابلت هدية مصر لكل طالب في الصف الأول الثانوي، وسيستمر معه لمدة 3 سنوات، ومن ثم سيصبح ملكه بشكل كامل".

وشددت على ضرورة أن يحافظ الطالب على التابلت، مثلما يحافظ على الموبيل الخاص به، مشيرة إلى أن الفصول المدرسية الآن يركب بها سبورات ذكية، لافتة إلى أن التابلت ليس به مواقع التواصل الاجتماعي، ومتاح عليه فقط المناهج التعليمية.