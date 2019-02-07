كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 04:24 صباحاً - جدول مباريات اليوم الخميس 7-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس إقامة مباراتين بالدوري المصري في إطار الجولة 21. وستكون المباراة الأولى بين الجونة والإنتاج الحربي وستقام في تمام الرابعة عصرا وستذاع على قناة "أون سبورت". أما المباراة الثانية ستجمع بين مصر المقاصة والإسماعيلي على القناة ذاتها في تمام السابعة مساء. وفي الدوري الإيطالي سيلتقي لاتسيو مع منافسه إمبولي عبر قناة "بي إن سبورتس 3" في تمام التاسعة والنصف مساء. في كأس إسبانيا يحل فالنسيا ضيفا على ريال بيتيس في تمام العاشرة مساءا. بينما يستقبل جانجون نظيره ليون في كأس فرنسا .

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