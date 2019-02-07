فقه المرأة| هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟

تلقى الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء سؤالا مفاده هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟، وتقول السائلة: "عندما تزني امرأة وتتزوَّج ممَن زَنَى بها هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟ "، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.

وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على التساؤل في فتوى رقم 351 بتاريخ 19/06/2005 قائلا: "الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض".

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