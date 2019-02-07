"وانت نايم".. هكذا تستطيع أن تتعلم لغة جديدة وتتقنها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

توصل فريق من العلماء إلى أدلة تشير لإمكانية تحسين المفردات اللغوية، بل تعلم لغة أجنبية جديدة أثناء النوم. وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والجديد الذي توصل إليه فريق العلماء بجامعة برن السويسرية هو أن مخ الإنسان يمكنه معالجة المعلومات أثناء النوم، وهو اكتشاف مغاير لما سبق التوصل إليه من أن هناك أدلة على أن النوم يقوي الذكريات التي يكونها الناس أثناء اليقظة، وفقًا لموقع "العربية".

ووجد العلماء أن النوم يسهم في تحسين ودمج تخزين الكلمات والمعلومات في المخ، ما يسهل تذكرها أثناء اليقظة.

ومن اللافت للنظر أن العلماء وجدوا أن الكلمات الأجنبية وترجماتها يمكن أن تُدرّس أثناء النوم، ويمكن للمشاركين الوصول إلى معاني الكلمة بسهولة بالمقارنة مع من لم يقم بتجربة البرمجة للمخ أثناء النوم.

ويرجح تفسير الدراسة الجديدة أن الحصين، وهو بنية مخية أساسية للتعلم التنموي، يساعد على "استيقاظ" مخ الإنسان للوصول إلى الكلمات الجديدة، التي تم تعلمها حديثًا.