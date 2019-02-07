كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - رانيا محمود ياسين تكشف حقيقة تعرض والدها لوعكة صحية

كتبت : انجي بيومي

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن والدها الفنان محمود ياسين بخير، ولا صحة لما يتردد حول تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وعلقت "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة"اليوم"، من تقديم إدوارد ونانسي مجدي، على ما يتردد بأن والدها غير مستقر صحيًا، قائلةً "تفاهات، وناس بتتسلى علينا وعلى المشاهير".

وأكدت "والله العظيم والدي بخير وزي الفل، وما تم نشره بأن والدى نُقل لمصحة غير صحيح"، مطالبةً الصحفيين بتحري الدقة قبل كتابة شيء.