كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - "الأرصاد" تُحذر المواطنين من الإنخداع بدفء الأجواء وتخفيف الملابس

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد ، إن الهيئة حذرت من عدم استقرار الأحوال الجوية في بيان لها منذ الأحد الماضي.

وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن الأمطار ستنحصر غدًا على الوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وقد تصل إلى حد السيول.

وأضاف أن الأمطار ستنحصر على القاهرة غدًا بعد 12 ظهرًا، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستثبت على معدلاتها الطبيعية من 19 لـ20 درجة.

وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس، وعدم الإنخداع بدفء الأجواء، وعدم تخفيف سرعة السيارات.