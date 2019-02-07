كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - علامات التقدم في العمر تظهر علي الفنان محمود ياسين.. صور

محمود ياسين

نشر السيناريست والفنان عمرو محمود يس الصورة الاولى للفنان محمود يس بعد غياب طويل على صفحته على الفيس بوك. وظهر محمود يس بشعر أبيض وظهرت عليه معالم الشيخوخة والعجز بعد مرور أعوام عن ظهوره للجمهور. ويغيب الفنان محمود ياسين عن الساحة الفنية منذ 7 أعوام، وكانت آخر أعماله فيلم "جدو حبيبي" الذي تم عرضه بالسينمات عام 2012، وحقق من خلال دوره ردود أفعال إيجابية.وشاركته البطولة الفنانة بشرى. أما آخر مسلسلاته التليفزيونية فكان مسلسل ماما فى القسم أمام الفنانة سميرة أحمد .



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