كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - عصام عبد الفتاح يفجر مفاجأة: الأندية تمسكت بالحكام المصريين بعد مقارنتهم بالأجانب

عصام عبد الفتاح

أجرى عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، مقارنة لممثلي الأندية في اجتماع الجبلاية، بين أخطاء التحكيم في مصر وخارجها.

واجتمع اتحاد الكرة مع أندية الدوري، في مقر الجبلاية اليوم الأربعاء، لبحث وعلاج مشكلات المسابقة.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "بعد المناقشة مع رؤساء الأندية في المقارنة بين الأخطاء التحكيمية في مصر وخارجها، أجمعوا أن الحكم المصري أفضل من الأجنبي".

واختتم: "لماذا إذًا نصرف الدولارات لجلب الحكام الأجانب بعد اعتراف رؤساء الأندية بأن الحكم المصري أفضل؟، أغلبية ممثلي الأندية تمسكوا بالحكم المصري لإدارة مباريات الدوري".

يذكر، أن الأهلي طلب حكام أجانب لإدارة مباراتيه أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.