كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - أمير طعيمة يهنيء حماقي علي ألبومه الجديد "كان يوم من ده "
حرص الشاعر الغنائي امير طعيمة، على تهنئة صديقه الفنان محمد حماقي، الذي احتفل أمس بألبومه الجديد "كل يوم من ده".
ونشر "طعيمة" عبر صفحته الرسمية بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي والشاعر ايمن بهجت قمر واحمد حلمى ومنى زكى وكندة علوش، ويسرا، واكرم حسني.
وعلق: "مبروك يا حبيبي علي البوم كل يوم من ده ودايما مجمعنا مع صحابنا الحلوين".
جدير بالذكر ان ألبوم "كل يوم من ده" يضم 20 أغنية أبرزها "قالوا عنك"، "يزلزل"، "م البداية"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "عاش من شافك".
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