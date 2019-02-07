كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - بالفيديو.. مانشستر سيتي يخطف صدارة البريميرليج من ليفربول بفوزه على إيفرتون

مانشستر سيتي

واصل فريق مانشستر سيتي الضغط على نظيره ليفربول في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وذلك بفوزه على فريق إيفرتون بهدفين دون رد.

وجاءت تلك المباراة، مساء اليوم الأربعاء في معقل التوفيز، في الجولة السابعة والعشرون من البطولة.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول وذلك عن طريق اللاعب "إيميريك لابورتي".

وقبل نهاية الشوط الثاني سجل "جابرييل خيسوس" ثاني أهداف كتيبة "بيب جوارديولا".

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 62 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن ليفربول، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.