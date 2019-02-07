فتيات عن حملة "لبست الحجاب": "حسيت إني مستورة.. ومش بيئة"

دشنت مجموعة من الفتيات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاشتاج حمل أسم "#حملة_لبست_الحجاب"، التي تفاعلت معها العديد من السيدات، فور انطلاقها.

ومن داخل المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، عبر الـ"فيسبوك" انطلقت الحملة، بهدف سرد الأعضاء آرائهن حول اتخاذ قرار ارتداء الحجاب، وعدم التخلي عنه، مؤكدين أن انطلاق الحملة في هذا التوقيت، محاولة منهن لمواجهة كتاب "المجد لخالعات الحجاب" التي أطلقته الناشطة النسوية، دينا أنور، مؤخرًا خلال فاعليات معرض الكتاب.

فقالت إحدى الفتيات عن الحملة: "هما بيقلعوا وفرحانين، وإحنا بنقرب ومبسوطين بردوا"، في حين علقت الأخيرة قائلة: "بعتز بيه جدًا فاكرة يومها صليت العصر وأخذت عهد إني ارتدي الحجاب قولت لازم أربي نفسي على طاعة الله عز وجل أنا مش ضامنه خايفة اموت".

وتابعت: "رغم اقتناعي التام بأن الحجاب فرض لكن كنت بعاند بس عشان أنا من الشخصيات اللي لما يتزن عليها تعند أكتر.. لكن بعد ما شوفت رؤيات ورسائل ربانية جميلة جدًا ربنا فتح عليا بيها وفهمتها أخدت القرار بدون تأجيل، وطلع الحجاب مش بيئة بالعكس".

وأضافت إحدى الفتيات: "يارب الحملة تكبر ونرد بيها ع حملاتهم، لان عمر الجهر بالمعصية ما كان حاجه تدعو للفخر أبدًا".

بينما قالت إحدى الرواد عن ارتداءها للحجاب مؤخرًا: "اتحجبت بقالي شهر وحقيقي من غير أي مبالغة أكتر فترة مبسوطة ومرتاحة بيها الستر حلو، وحتى لو شكلك حلو من غيره ده المطلوب".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما طرحت دينا أنور، كتابها "المجد لخالعات الحجاب والنقاب" ووصفه بكونه "قطعة قماش لا قيمة لها" الأمر الذي أثار العديد من الردود والتعليقات الجدلية حولها، وحول الكتاب.

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