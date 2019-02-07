بالصور| بعد هيفاء وهبي.. بطلة حريم السلطان بشعر "بمبي"

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور للفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ"هُيام" بطلة "حريم السلطان"، وهي "بلوك" جديد.
وظهرت الفنانة التركية بشعر طويل باللون الروز، يشبه أبطال "ديزني"، مع سترة منقوشة بنفس اللون، ومكياج بسيط للغاية.
وكانت الفنانة اللبنانة هيفاء وهبي، قد ظهرت من قبل بالفترة الأخيرة، بنفس الإطلالة، ونسقت إطلالتها من خلال اعتمادها على الماكياج الوردي، والمانكير باللون الأبيض.
وعلقت وهبي على الصور قائلة: "انظر دائما على الجانب الوردي من الحياة".
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