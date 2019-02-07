سلمى أبوضيف ومي عمر ينشرن آرائهن حول "ختان الإناث"

في إطار الاحتفال باليوم العالمي، لمنع ختان الإناث، تفاعلت بعض النجمات عبر حسابتهن الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رافضين تلك العادة، وداعيين للتوقف عنها.

نشرت مي عُمر، صورة لها، وهي تحمل "لوجو" كلمة "لا"، مُعلقة: "في مصر 87.2% من السيدات ضحايا للختان، ودي تعتبر من أعلى النسب في العالم، والنهاردة اليوم العالمي ضد ختان الإناث".

وتابعت: "كلنا لازم نقول لا لختان الاناث، عشان نحمي حقوق وكرامة الأجيال اللي جاية في كلّ عيلة".

ونشرت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف، صورة لـ"شريطة لا"، مُعلقة: "لا لختان الإناث".

وفي هذا السياق، انضم الجنس الآخر للحملة، فعلق الفنان شريف رمز، قائلًا: "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، هو ممارسة تقليدية ضارة تشمل قطع أو إزالة الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى".

وتابع: "على الصعيد العالمي، تتأثر أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة بختان الإناث"، مختتمًا: "لا لختان الإناث".

يذكر أن هذا الاحتفال جاء برعاية ودعوة من "اليونيسيف"، وتنتشر تلك العادة في قارة إفريقيا خاصة بشكل كبير، حيث يسمى نوع من أنوع الختان بـ"الإفريقي"، وتعد إفريقيا الغربية من أكثر مناطق القارة ممارسة لتلك العادة على الفتيات بشكل أكبر من باقي المناطق.

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