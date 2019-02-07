الامارات | عطلة نهاية أسبوع في دبي.. تحت أضواء الفوانيس الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن عطلة نهاية أسبوع في دبي.. تحت أضواء الفوانيس الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت أضواء الفوانيس الحمراء، بألوان «بلاد التنين» وفنونها، تأتي عطلة نهاية هذا الأسبوع في دبي، إذ تنتشر الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، التي انطلقت في الخامس من الشهر الجاري، في أنحاء المدينة، وبالعديد من وجهاتها المميزة.

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي ستشهدها الإمارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يضمن لسكّان دبي وزوّارها قضاء أوقات ممتعة في أجواء احتفالية. وأشارت المؤسسة إلى أنّ احتفالات السنة الصينية الجديدة تُعد من الأحداث التي تندرج تحت تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.

جدار الأمنيات

وتنظّم «ليجولاند دبي» خلال عطلة نهاية الأسبوع أنشطة تحمل طابع ليجو المميز بمناسبة رأس السنة الصينية، ويمكن للأطفال المشاركة في تشكيل الفسيفساء، أو تعليق أمانيهم على جدار الأمنيات، والتنزّه في «شارع المصنع» المزيّن بالفوانيس التقليدية والأضواء الحمراء.

وسيحظى زوّار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة مشاهدة عرض «تخيّل» الذي يجمع بين الليزر والضوء والنار والماء، وسيقدم نسخة خاصة منه بمناسبة السنة الصينية الجديدة. ويحتفي العرض الفني، الذي دخل مرتين سجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بالثقافة والأجواء الصينية، ويقدم العرض يومياً ابتداءً من المغرب كل ساعة.

وتتزين «ريفرلاند دبي»، المنطقة الترفيهية التي يمكن دخولها مجاناً وتتضمن 35 متجراً ومطعماً، بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين الأحمر والذهبي احتفالاً بقدوم السنة الصينية الجديدة.

في القرية العالمية

وتواصل القرية العالمية احتفالاتها المخصصة لرأس السنة الصينية الجديدة، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات، بعدما استقبلت المناسبة بسلسلة من الفعاليات للأطفال في ممشى الاحتفالات. وشملت مظاهر الاستقبال الزينة الصينية التقليدية والحرف اليدوية التفاعلية والعروض الثقافية. وتشمل الزينة الصينية المميزة جداراً بطول 10 أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار مزيناً بالكامل بفوانيس صينية مضاءة، وفرص التقاط الصور التذكارية بالأزياء الصينية التقليدية. كما تُؤدى في القرية رقصة الأسد الصينية وعروض الطبول الثقافية، إضافة إلى عرض تغيير الأقنعة المميز، مع استضافة مجموعة من الشخصيات الكرتونية الصينية التي تلاقي إعجاب المئات من الضيوف. ويمكن للزوّار أن يتفاعلوا مع الفنانين التشكيليين الصينيين الذين يظهرون مهاراتهم في الرسم على المراوح الورقية الصينية، ورسم أقنعة الأوبرا وثني الحديد لصنع مختلف الأشكال الفريدة وتشكيل مجموعة من المجسمات المميزة من خلال أوراق النخيل.

فنون وألعاب

ويمكن لزوّار دبي مول المشاركة في فعالية الفنون الصينية، التي تشمل ورشات عمل للفنون والحرف التقليدية المميزة، فضلاً عن الألعاب الصينية، وبرنامج مشوق للعروض الترفيهية الحيّة. كما يمكنهم استكشاف أشكال الفن القديمة في «ساحة النجمة» في المول وكذلك المشاركة في أنشطةٍ متنوّعة منها الرسم الصيني بالأصابع وفنّ المظلات والنقش على البيض الخشبي، أو تجريب حظهم في لعبة ماهجونغ أو «الداما الصينية» في «منطقة الأزياء». كما يشهد المول جولات كرنفالية تفاعلية.

ويحتضن سوق التنين 1 وسوق التنين 2 العديد من الأنشطة والعروض الترويجية في أكثر من 500 محل تجاري، لتسمح للزوّار خلال عطلة نهاية الأسبوع بالاستمتاع والترفيه.

ويكتسي دبي مارينا مول خلال عطلة نهاية الأسبوع بطابع من الثقافة الصينية، إذ يتزيّن بالإكسسوارات الصينية التقليدية، ويضم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الصينية.

وتحتفي أكشاك على طول وجهة «السيف» ببعض الأطباق الصينية التقليدية، من لفائف السبرينغ رول إلى الزلابية والوونتون، وغيرها من المأكولات الصينية المفضلة، بمناسبة الاحتفالات بالعام الصيني.

وتستضيف «دبي باركس آند ريزورتس»، سوقاً صينية تضم معارض تجارية ومعروضات للحرف اليدوية الصينية، وكذلك عروض الأوبرا والأكشاك الفنية الصينية.

مليونا زائر

قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية بدر أنوهي: «تُعد القرية جزءاً لا يتجزأ من رؤية دبي الاستراتيجية للسياحة 2020، وتؤدي دوراً بارزاً في جذب أكثر من مليوني زائر صيني سنوياً، وإضافة إلى ذلك، ندعم مبادرة (هلا بالصين) التي تهدف إلى جذب السياح الصينيين إلى الدولة من خلال سلسلة من المبادرات والفعاليات طوال العام».

وأضاف أن «هذا المزيج من الفعاليات والأنشطة التي نطلقها هدفها تعميق الفهم والتقدير للثقافة الصينية القديمة لدى ضيوفنا، بما يتماشى مع جوهر القرية العالمية بكونها أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم».