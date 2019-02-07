الامارات | 21 فناناً يعرضون أعمالهم في «تسامي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 فناناً يعرضون أعمالهم في «تسامي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في «غاليري ورد» بدبي فعاليات معرض جماعي بعنوان «تسامي»، يشارك فيه 21 فناناً ينتمون إلى ثماني دول.

وتتواصل فعاليات المعرض الذي ينظم بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وحي دبي للتصميم، حتى السابع من مارس المقبل.

وقال المدير العام بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي سعيد النابودة: «يأتي دعمنا لهذا المعرض انطلاقاً من محاور عام التسامح في دولة الإمارات، وترسيخ الأفكار المتصلة به، وإبراز الدور المحوري الذي تقوم به في دعم ونشر القيم والمبادئ القائمة على السلم والتفاهم، ونشر الوعي، وإتاحة الفرص للتبادل الثقافي والفني على الصعيدين العربي والدولي».

وأضاف «من جهة أخرى، يساعدنا المعرض على تأكيد التزامنا إزاء استقطاب المواهب الشابة ودعمها، وإيجاد منصات مثالية لعرض إبداعاتها وأعمالها أمام الجمهور، والإسهام في جعل دبي مدينة راعية للمواهب الفنية على مستوى المنطقة والعالم».

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«غاليري ورد» ياسر عسكر: «لقد جاءت فكرة المعرض منذ أكثر من عام، وبما أنها مرتبطة بالتسامي والتسامح، لم يتردد الفنانون عن المشاركة فيه».

ومن بين المشاركين في المعرض الفنانون: علاء شرابي، عمار العطار، عزة عيسى، فادي مليك، هاشل اللمكي، إسماعيل الرفاعي، جانيت بلوتو، جهيدة البيطار، مروة عادل، مهند عرابي، معتصم القبيصي، نزار صابور، نور بهجت المصري، نورا بي، باتريشا ملز، ووائل أنسي.