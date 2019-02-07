الامارات | سلطان القاسمي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يزور معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته في أروقة وأجنحة المعرض. وام

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50. وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مركز المعارض وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في القاعة الرئيسة من المعرض متفقداً جناح الهيئة العامة المصرية للكتاب وجناح وزارة الدفاع المصرية، كما زار سموه جناح جامعة الدول العربية - ضيف شرف الدورة الحالية من المعرض - وشاهد الجزء الخاص بمبادرة «كتاب لكل زائر» والجزء الخاص بالأرشيفات التاريخية للجامعة، إضافة إلى الكتاب الأرشيفي الخاص بأخبار جامعة الدولة العربية منذ عام 1943.

كما عرج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على منصات معهد الشارقة للتراث ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وأجنحة هيئة الشارقة للكتاب واتحاد الناشرين العرب ووزارة الثقافة المصرية وجمعية الناشرين الإماراتيين.

والتقى سموه خلال جولته عدداً من أصحاب دور النشر والمكتبات العربية وتبادل معهم الأحاديث حول عدد من القضايا المشتركة في عالم النشر والكتاب.

رافق سموه خلال زيارته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، جمعة مبارك الجنيبي، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والدكتور عمرو عبدالحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحث العلمي.