الامارات | نافورة دبي تتراقص على صوت ليدي غاغا لـ 5 دقائق و27 ثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن نافورة دبي تتراقص على صوت ليدي غاغا لـ 5 دقائق و27 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أحدث إضافة إلى مجموعتها من الأغنيات والمقطوعات الموسيقية العالمية، تقدم نافورة دبي أغنية النجمة ليدي غاغا I’ll Never Love Again في «وسط مدينة دبي».

وتقدم نافورة دبي التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في المدينة، عرضاً مبهراً يوظف خصائص وتقنيات تستخدم للمرة الأولى، وتتراقص فيه الأنوار والمياه على وقع الأغنية الشهيرة.

وللمرة الأولى، تستخدم نافورة دبي، التي تعد من المحطات البارزة على أجندة الزوار والسياح، نظام «ستروب ستارز» للإنارة لإضفاء المزيد من السحر والتألق على أجواء الأغنية التي تعد الأطول ضمن عروض النافورة، بزمن يصل إلى خمس دقائق و27 ثانية.

ويتصاعد تصميم العرض ببطء قبل أن يتحول إلى أقسام منفصلة، وصولاً إلى النهاية الدرامية القوية، في حين سيتوافق إيقاع الأغنية مع حركة الماء والضوء.

ويبرز العرض الجديد أقوى خصائص وإمكانات الروبوتات المائية في النافورة، والتي ستؤدي حركات رقيقة على نطاق واسع، مع اختلافات طفيفة بين الفوهات لرسم أشكال مختلفة مثل الشرائط والرياح، وتكون النتيجة عرضاً مائياً مفعماً بالتميز، ويحفل بالتصاميم والأنماط التشكيلية الفريدة.

وتأتي إضافة الأغنية بعد ترشيح ليدي غاغا لجائزتي الغولدن غلوب والأوسكار كأفضل ممثلة عن فيلم A Star is Born (مولد نجمة) الذي يتضمن الأغنية الجديدة. وبالمجمل، حصد الفيلم ثمانية ترشيحات للأوسكار هذا العام، ضمن فئات متنوعة.

وينطلق عرض نافورة دبي الجديد على وقع أغنية ليدي غاغا من مساء اليوم حتى 14 فبراير الجاري.

• للمرة الأولى، تستخدم النافورة نظام «ستروب ستارز» للإنارة لإضفاء المزيد من التألق على أجواء الأغنية التي تعد الأطول ضمن العروض.

• 14 فبراير الجاري موعد اختتام عروض أغنية ليدي غاغا.